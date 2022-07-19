كوفيد-19 : خمس وفيات و469 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الاثنين، عن تسجيل خمس وفيات و469 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 1984 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن الوفيات سُجلت في جهات: بني ملال – خنيفرة (02)، والرباط- سلا- القنيطرة (01)، ومراكش – آسفي (01)، وسوس ماسة (01)، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 16 ألف و189 وفاة.

وأبرز المصدر ذاته أن 6 ملايين و602 ألف و675 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و353 ألف و795 شخصا، مقابل 24 مليون و865 ألف و939 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. كما تلقى 13 ألفا و706 أشخاص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و251 ألف و766 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و222 ألف و236 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات: الرباط- سلا- القنيطرة (120)، ومراكش- آسفي (84)، الدار البيضاء- سطات (70)، والشرق (67)، وسوس- ماسة (51)، وبني ملال خنيفرة (27)، ودرعة تافيلالت (21)، وفاس- مكناس (17)، وطنجة- تطوان- الحسيمة (8)، وكلميم- واد نون (4).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 13 ألف و 341 حالة، في حين تم تسجيل 14 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 139 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 2,6 في المائة.

(ومع 18/07/2022)