كوفيد-19 : ست وفيات و787 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأحد، عن تسجيل ست وفيات و787 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 1472 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن الوفيات سُجلت في جهات: مراكش- آسفي (02)، وسوس- ماسة (02) ، والرباط- سلا- القنيطرة (01) وكلميم -واد نون (01)، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 16 ألف و184 وفاة.

وأبرز المصدر ذاته أن 6 ملايين و597 ألف و379 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و352 ألف و719 شخصا، مقابل 24 مليون و865 ألف و46 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. كما تلقى 12 ألفا و83 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و251 ألف و297 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و220 ألف و252 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,5 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات: الرباط- سلا- القنيطرة (217)، والدار البيضاء- سطات (159)، ومراكش- آسفي (86)، وسوس- ماسة (79)، وفاس- مكناس (73)، والشرق (63)، وطنجة- تطوان- الحسيمة (54)، وبني ملال- خنيفرة (19)، ودرعة- تافيلالت (18)، والداخلة- وادي الذهب (9) وكلميم- واد نون (6)، والعيون- الساقية الحمراء (4).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 14 ألف و 861 حالة، في حين تم تسجيل 10 حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 138 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 2,6 في المائة.

(ومع 17/07/2022)