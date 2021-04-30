(كوفيد-19).. عدد المتلقين للجرعة الأولى من اللقاح يتجاوز عتبة 5 ملايين مستفيد

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الجمعة ، أن عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد-19) بلغ 5 ملايين و54 ألف و642 شخصا، فيما وصل عدد من تلقوا الجرعة الثانية إلى 4 ملايين و260 ألفا و412 شخصا.

وكشفت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) ، من جهة اخرى ، عن تسجيل 363 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و516 حالة شفاء، و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 511 آلاف و249 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 497 ألفا و621 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 97,3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9023 حالة، بنسبة فتك قدرها 8، 1 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء - سطات (253)، ومراكش آسفي (32)، والرباط سلا القنيطرة (25)، وطنجة تطوان الحسيمة (13)، والعيون الساقية الحمراء (11)، والداخلة وادي الذهب (9)، وسوس ماسة (8)، والشرق (4)، وكلميم واد نون (3)، و(2) بكل من جهتي بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت، وحالة واحدة بفاس مكناس.

وتتوزع الوفيات على حالتين بالدار البيضاء-سطات، وحالة واحدة بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1405,6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4605 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 32 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 329 حالة، 16 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و194 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 4، 10 في المائة.

(ومع 30/04/2021)