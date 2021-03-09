كوفيد-19.. عدد المستفيدين من الجرعة الأولى للقاح يتجاوز عتبة الأربعة ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الثلاثاء ، أن عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) تجاوز عتبة الأربعة ملايين شخص (4 ملايين و17 ألف و87)، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية 717 ألف و113 شخصا.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، من جهة أخرى ، أنه تم تسجيل 508 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و644 حالة شفاء، و12 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية،

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 486 ألفا و833 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 473 ألف و208 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,2 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8695 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (358)، والشرق (33)، والرباط-سلا-القنيطرة (33)، ومراكش-آسفي (29)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (23)، ودرعة-تافيلالت (9)، والعيون-الساقية الحمراء (7)، والداخلة-واد الذهب (5)، وبني ملال-اخنيفرة (4)، وفاس-مكناس(4)، وسوس-ماسة (3).

وبخصوص حالات الوفاة، فسجلت بجهة الدار البيضاء-سطات (4)، وجهة الشرق (2)، وجهة بني ملال-اخنيفرة (2) وجهة فاس-مكناس (2)، وجهة مراكش-آسفي (1) وجهة طنجة تطوان الحسييمة (1).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1، 1339 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 4، 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4930 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 62 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 414 حالة، 21 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و251 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 1، 13 في المائة.

(ومع 09/03/2021)