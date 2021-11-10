كوفيد-19.. عدد المطعمين بالجرعة الثالثة من اللقاح يفوق مليون و547 ألف شخص

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء، أن مليون و 547 ألف و974 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19)، بينما وصل عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون و310 آلاف و662 شخصا، فيما بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 24 مليون و336 ألف و32 شخصا.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، من جهة أخرى، أنه تم تسجيل 159 إصابة جديدة ب (كوفيد-19)، و197 حالة شفاء، و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 947 ألف و610 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 929 ألف و127 حالة بنسبة تعاف تبلغ 98 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف و726 حالة وبنسبة فتك قدرها 1.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الرباط-سلا-القنيطرة (49)، والدار البيضاء-سطات (83)، والشرق (7) وطنجة -تطوان -الحسيمة (5)، وفاس-مكناس (4)، ومراكش-آسفي (4)، وسوس-ماسة (1)، وبني ملال-اخنيفرة (5) والعيون الساقية الحمراء (1 ). وتم تسجيل الوفيات الجديدة في الرباط-سلا-القنيطرة (3)، والدار البيضاء-سطات (2). ويصل مجموع الحالات النشطة إلى3757 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 10 حالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 145حالة، منها 7 حالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19، نسبة 2.8 بالمائة.

(ومع 09/11/2021)