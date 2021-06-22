"كوفيد-19".. عدد الملقحين بالكامل بالمملكة يفوق ثمانية ملايين و451 ألفا

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، أن ثمانية ملايين و451 ألف و201 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19)، فيما بلغ عدد المتلقين للجرعة الأولى تسعة ملايين و594 ألفا و360 شخصا.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، من جهة أخرى، أنه تم تسجيل 437 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و381 حالة شفاء وثلاث وفيات خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 527 ألف و174 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما انتقل مجموع حالات الشفاء التام إلى 514 آلاف و279 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.6 في المائة.

أما العدد الإجمالي للوفيات، فقد انتقل إلى 9247 حالة، بنسبة فتك تبلغ 1.8 بالمائة، وذلك بعد تسجيل حالة وفاة واحدة بكل من جهات مراكش آسفي وسوس-ماسة وكلميم-واد النون.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (243)، والرباط-سلا-القنيطرة (72)، ومراكش آسفي (31)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (30)، وسوس-ماسة (17)، والشرق (10) وفاس-مكناس (9)، والداخلة وادي الذهب (7)، والعيون-الساقية الحمراء (7)، وبني ملال-خنيفرة (6)، ودرعة-تافيلالت (4)، وكلميم-واد النون (1).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1449 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1.2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 3648 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 36 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 210، سبع من بينها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و100 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء الأسرة فبلغ 6.6 في المائة.

ومع:22/06/2021