"كوفيد-19".. عدد الملقحين بالكامل بالمملكة يفوق ثمانية ملايين و566 ألفا

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، أن ثمانية ملايين و566 ألفا و567 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19)، فيما بلغ عدد المتلقين للجرعة الأولى تسعة ملايين و685 ألفا و199 شخصا.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، من جهة أخرى، أنه تم تسجيل 522 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و345 حالة شفاء وسبع وفيات خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 527 ألف و696 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما انتقل مجموع حالات الشفاء التام إلى 514 آلاف و624 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.5 في المائة.

أما العدد الإجمالي للوفيات، فقد انتقل إلى 9254 حالة، بنسبة فتك تبلغ 1.8 بالمائة، وذلك بعد تسجيل حالتي وفاة بجهة سوس-ماسة ، وحالة وفاة واحدة بكل من جهات الدار البيضاء-سطات ، ومراكش آسفي، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، وكلميم-واد النون.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (223)، والرباط-سلا-القنيطرة (87) ،ومراكش آسفي (72)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (34)، وسوس-ماسة (48)، والشرق (2) وفاس-مكناس (17)، والداخلة وادي الذهب (9)، والعيون-الساقية الحمراء (11)، وبني ملال-خنيفرة (5)، ودرعة-تافيلالت (12)، وكلميم-واد النون (2).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 3ر1450 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1.4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 3818 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 25 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 200، سبع من بينها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و105 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19، فبلغ 6.3 في المائة.

ومع:23/06/2021