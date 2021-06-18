(كوفيد-19).. عدد الملقحين بالكامل يتجاوز عتبة ال8 ملايين شخصا

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة ، أن عدد الملقحين بالكامل باللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 8 ملايين و57 ألف و159 شخصا، في وقت تلقى الجرعة الأولى من اللقاح ما مجموعه 9 ملايين و374 ألف و710 شخصا.

وأبرزت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19) ، من جهة أخرى ، عن تسجيل 481 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و450 حالة شفاء، و8 وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 525 ألف و924 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 512 ألفا و937 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9233 حالة .

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (236)، والرباط-سلا-القنيطرة (71)، ومراكش-آسفي (51)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (32)، وسوس-ماسة (36)، وفاس-مكناس (16)، وبني ملال-اخنيفرة (9)، والداخلة-وادي الذهب (8)، والعيون-الساقية الحمراء ((8)، والشرق (7)، وكلميم-واد نون (4)، ودرعة-تافيلالت (3).

وتم تسجيل حالات الوفاة بجهة الدار البيضاء-سطات (4)، وجهات فاس-مكناس والشرق ودرعة-تافيلالت بحالة واحدة لكل منها.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 5، 1445 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1.3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 3754 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 32 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 198 حالة، 2 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و99 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

ومع:18/06/2021