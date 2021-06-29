(كوفيد-19).. عدد الملقحين بالكامل يتجاوز عتبة ال9 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الثلاثاء ، أن عدد الملقحين بالكامل باللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 9 ملايين و74 ألف و224 شخصا (جرعة ثانية)، في حين وصل عدد المتلقين للجرعة الأولى 9 ملايين و986 ألف و882 شخصا.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، من جهة أخرى ، أن 690 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها مقابل 530 حالة حالة شفاء، وتسع حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 530 ألف و585 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 517 ألف و59 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 5 ،97 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9292 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (379)، ومراكش-اسفي (76)، والرباط-سلا-القنيطرة (62)، وسوس-ماسة (41)، وطتجة-تطوان-الحسيمة (36)، والعيون-الساقية الحمراء (33)، وفاس-مكناس (17)، وكلميم واد نون (17)، والداخلة-واد الذهب (13)، ودرعة-تافيلالت (10)، والشرق (5)، وبني ملال-اخنيفرة (1).

أما بخصوص الوفيات، قسجلت 4 حالات بجهة الدار البيضاء-سطات، و3 حالات بجهة سوس-ماسة، وحالة واحدة بكل من جهة قاس-مكناس وجهة العيون-الساقية الحمراء.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2، 1458 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 9، 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 4234 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 57 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 230 ، أربع منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و132 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فبلغ 3، 7 في المائة.

ومع:29/06/2021