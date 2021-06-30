(كوفيد-19).. عودة الإصابات إلى الارتفاع ب776 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الأربعاء ، أن حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد عادت إلى الاتفاع بتسجيل 776 إصابة جديدة، مقابل 517 حالة حالة شفاء، وأربع وفيات خلال ال24 ساعة الماضية

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن 9 ملايين و993 ألف و673 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية 9 ملايين و116 ألف و132 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 531 ألف و361 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 517 ألف و576 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 4، 97 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9296 حالة، بنسبة فتك قدرها 7، 1 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (327)، والرباط-سلا-القنيطرة (148)، ومراكش-اسفي (136)، وسوس-ماسة (63)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (46)، والعيون-الساقية الحمراء (15)، والشرق (13)، والداخلة-واد الذهب (10)، وفاس-مكناس (8)، وبني ملال-اخنيفرة (7)، ودرعة-تافيلالت (3).

أما بخصوص الوفيات، قسجلت حالتان بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالة واحدة بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة درعة-تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 4، 1460 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1، 2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 4489 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 34 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 241، منها 10 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و144 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فبلغ 6، 7 في المائة.

ومع:30/06/2021