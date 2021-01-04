(كوفيد-19).. 1005 إصابة جديدة و 1225 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الأحد ، عن تسجيل 1005 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و1225 حالة شفاء، و33 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 443 ألف و146 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 413 ألف و393 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 3 ،93 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7485 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من الدار البيضاء-سطات ب312 حالة، وطنجة-تطوان-الحسيمة (152) ،سوس-ماسة (129)، والرباط-سلا-القنيطرة (110)، ومراكش-آسفي (98)، وقاس-مكناس (62)، والداخلة-واد الذهب (42)، وبني ملال-اخنيفرة (28)، والعيون-الساقية الحمراء (25)، ودرعة-تافيلالت (19)، والشرق (16)، وكلميم-واد نون (12).

أما الوفيات، فتتوزع إلى 11 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و5 بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة فاس-مكناس، و4 جهة مراكش-آسفي، و3 يجهة طنجة-تطوان-الحسيمة و2 بكل من جهة بني ملال-اخنيفرة وجهة درعة-تافيلالت، وحالة واحدة بجهة سوس-ماسة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 3، 1220 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 8، 2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 11 ألف و445 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى 4 ملايين و56 ألف و288 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 22 ألف و268 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 77 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1102 حالة، 89 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و701 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

وبلغ معدل نلء الاسرة المخصصة ل(كوفيد-19) 5، 35 في المائة.

ومع:03/01/2021