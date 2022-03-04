كوفيد-19.. 102 إصابة جديدة وأزيد من 5 ملايين و814 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس، عن تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، مقابل تعافي 386 شخصا، فيما تم تسجيل 4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 5 ملايين و814 ألفا و66 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و208 آلاف و594 شخصا، مقابل 24 مليون و754 ألفا و559 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و161 ألفا و392 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و142 ألفا و318 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,4 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 16 ألفا و6 حالات، بنسبة فتك تصل إلى 1,4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الشرق (23) والدار البيضاء-سطات (20) وفاس- مكناس (14) والرباط-سلا-القنيطرة (12) وسوس-ماسة (9) وطنجة تطوان الحسيمة (8) ومراكش-آسفي (7) وبني ملال-خنيفرة (6) والعيون الساقية الحمراء (2) ودرعة-تافيلالت (1).

أما الوفيات فتتوزع بين حالتين بجهتة طنجة-تطوان-الحسيمة وحالة وفاة واحدة بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وسوس-ماسة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 3068 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 5 حالات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 164 حالة، أربع منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ (كوفيد-19) فقد بلغ 3,1 في المائة.

ومع 03/03/2022