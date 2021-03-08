"كوفيد-19".. 102 حالة إصابة جديدة وأزيد من 9ر3 ملايين شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الاثنين، عن تسجيل 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و304 حالات شفاء، وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من التلقيح ثلاثة ملايين و961 ألفا و941 شخصا (الجرعة الأولى).

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 651 ألفا و351 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 486 ألفا و325 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 472 ألفا و544 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,2 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8683 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين جهة الشرق (32)، الدار البيضاء-سطات (30)، والرباط سلا القنيطرة (12)، ومراكش-آسفي (8)، وطنجة تطوان الحسيمة (7)، وسوس- ماسة (5)، وبني ملال-خنيفرة (5)، والعيون-الساقية الحمراء (1)، ودرعة-تافيلالت (2).

وبخصوص حالة الوفاة الوحيدة المسجلة، فسجلت في جهة مراكش- آسفي.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1337,7 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 5098 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 52 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 389 حالة، 19 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و238 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 12,3 في المائة.

ومع:08/03/2021