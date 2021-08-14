"كوفيد 19".. 10240 إصابة جديدة خلال 24 ساعة ومعدل ملء أسرة الإنعاش بلغ 52 بالمائة

أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، عن تسجيل 10 آلاف و 240 إصابة جديدة بكوفيد- 19 و8529 حالة شفاء و 110 وفيات خلال ال24 ساعة الماضية، فيما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل"كوفيد-19"، 52 بالمائة.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 16 مليون و240 ألف و404 أشخاص، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 11 مليون و389 ألف و655 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 752 ألف و76 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 657 الف 958 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 87.5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10 آلاف و933 بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (26) وطنجة-تطوان-الحسيمة (10)، والرباط-سلا-القنيطرة (10) وسوس-ماسة (10)، وجهة الشرق (11)، ومراكش-آسفي (11)، وبني ملال-خنيفرة (15)، ودرعة-تافيلالت (8)، وفاس مكناس (6)، ، والعيون الساقية الحمراء (3 ).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (2994) وطنجة-تطوان-الحسيمة (831)، والرباط-سلا-القنيطرة (2111 ) وسوس-ماسة (567 )، وجهة الشرق (767)، ومراكش-آسفي (947 )، وبني ملال-خنيفرة (724)، ودرعة-تافيلالت (460)، وفاس مكناس (378)، وكلميم-واد نون (237 )، والعيون الساقية الحمراء (113)، والداخلة-وادي الذهب (111).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2061.3 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 27.9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 83 ألف و185 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 563، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 2242، 1332 منها تحت التنفس الاصطناعي (68 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و 1264 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).

ومع:14/08/2021