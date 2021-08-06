(كوفيد 19) ..11 ألف و358 إصابة جديدة و8916 حالة شفاء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة عن تسجيل 11 الف و358 إصابة جديدة بكورونا المستجد و 8916 حالة شفاء و 76 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 14 مليون و 981 ألاف و 732شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 10 ملايين و 870 ألف و 130شخصا.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 676 ألف و683 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 598 ألفا و958 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 88،5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10163 بنسبة فتك قدرها 1،5 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (22) وسوس-ماسة (11) ومراكش-آسفي (12) ، وطنجة-تطوان-الحسيمة (6)، ودرعة-تافيلالت (5)، وبني ملال-خنيفرة (8)، وكلميم واد نون (1)، وفاس مكناس (4) والرباط-سلا-القنيطرة (6) والعيون الساقية الحمراء (1).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (3274) ومراكش-آسفي (1228)، وسوس-ماسة (1205)، والرباط-سلا-القنيطرة (1762)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (1093)، والشرق (692) وبني ملال-خنيفرة (789)، وفاس-مكناس (304)، ودرعة-تافيلالت (463)، والداخلة-وادي الذهب (96)، وكلميم-واد نون (283)، والعيون-الساقية الحمراء (169).

وبحسب النشرة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة67 ألف و 562 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 1541 حالة منها 47 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

ومع:06/08/2021