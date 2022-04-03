كوفيد-19: 54 إصابة جديدة و6 ملايين و156 ألفا و833 ملقحا بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأحد، عن تسجيل 54 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 38 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و156 ألفا و833 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و263 ألفا و858 شخصا مقابل 24 مليون و789 ألفا و908 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و163 ألفا و526 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و146 ألفا و704 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (30)، والرباط سلا القنيطرة (7) ومراكش آسفي (7 )، وفاس مكناس (5) والشرق (4) والعيون الساقية الحمراء (1) . وبلغ مجموع الحالات النشطة 762 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليستقر مجموع هذه الحالات عند 27 حالة. وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,5 في المائة.

ومع 03/04/2022