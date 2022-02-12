كوفيد 19.. 1148 إصابة جديدة و 20 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الجمعة، عن تسجيل 1148 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، مقابل تعافي2455 شخصا، فيما تم تسجيل 20 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 5 ملايين و 63 ألفا و107 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و134 ألف و894 شخصا، مقابل 24 مليون و700 ألف و686 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و153 ألف و562 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام المليون و117 آلاف و573 حالة بنسبة تعاف تبلغ 96.6 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و747 بنسبة فتك تصل إلى 1.4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (218) والرباط-سلا-القنيطرة (149) وطنجة تطوان الحسيمة (162) وفاس مكناس (148)،وجهة الشرق (191) وسوس-ماسة (52) ومراكش آسفي (67) وبني ملال-خنيفرة (69) ودرعة-تافيلالت (25)،وكلميم وادنون (17) والداخلة-وادي الذهب (21)، والعيون-الساقية الحمراء (29).

أما الوفيات، فتتوزع بين جهات الدار البيضاء-سطات (5)، وتم تسجيل حالتي وفاة بكل من جهات فاس- مكناس والشرق ومراكش- آسفي، وحالة وفاة واحدة بكل من جهات الرباط -سلا-القنيطرة وبني ملال خنيفرة وجهة سوس ماسة (4) .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 20 ألفا و242 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 52 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 537 حالة، 29 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ (كوفيد-19) 10.2 في المائة.

ومع 11/02/2022