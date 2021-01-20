(كوفيد-19).. 1152 إصابة جديدة و1329 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الأربعاء ، عن تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1329 حالة شفاء، و32 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 462 ألفا و542 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 437 ألفا و955 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 94,7 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8043 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (420)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (234)، والرباط-سلا-القنيطرة (142)، والشرق (105)، وسوس-ماسة (78)، ومراكش- آسفي (54)، وفاس-مكناس (51)، وبني ملال-خنيفرة (25)، ودرعة-تافيلالت (16)، والعيون-الساقية الحمراء (16)، وكلميم-واد نون (8)، والداخلة-وادي الذهب (3).

أما الوفيات، فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (15 حالة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (5)، والرباط-سلا-القنيطرة (4)، وحالتان بكل من الشرق ومراكش-آسفي وفاس مكناس، وحالة واحدة بكل العيون الساقية الحمراء وكلميم-واد نون.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1273 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 3,1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 16 ألف و 544 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 73 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 865 حالة، 65 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و442 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 27,4 في المائة.

(ومع 20/01/2021)