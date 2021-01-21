(كوفيد-19).. 1164 إصابة جديدة و1346 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس، عن تسجيل 1164 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1346 حالة شفاء، و33 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 463 ألفا و706 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 439 ألفا و301 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 94,7 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8076 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (442)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (284)، والرباط-سلا-القنيطرة (125)، والشرق (84)، وسوس-ماسة (74)، ومراكش- آسفي (52)، ودرعة-تافيلالت (34)، وفاس-مكناس (27)، وبني ملال-خنيفرة (16)، والعيون-الساقية الحمراء (11)، وكلميم-واد نون (10)، والداخلة-وادي الذهب (5).

أما الوفيات، فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات والرباط سلا القنيطرة (7 حالات لكل منها)، و4 حالات بكل من طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة مراكش آسفي، و3 حالات بفاس مكناس، وحالتان بكل سوس ماسة وبني ملال خنيفرة، وحالة واحدة بكل من جهات الشرق ودرعة تافيلالت والعيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1276.1 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 3,2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 16 ألف و 329 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 100 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 797 حالة، 68 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و400 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 25,2 في المائة.

ومع:21/01/2021