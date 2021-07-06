(كوفيد-19).. 1177 إصابة جديدة و856 حالة شفاء وسبع وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

عرفت حالات الإصابة الجديدة بكورونا المستجد ارتفاعا خلال ال24 ساعة الماضية بتسجيل 1177 حالة، مقابل 856 حالة شفاء، وسبع وفيات,

أما عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد فبلغ 10 ملايين و160 ألف و373 شخصا، بينما وصل عدد المتلقين للجرعة الثانية إلى 9 ملايين و194 ألف و976 شخصا.

وذكرت الوزارة ، يوم الثلاثاء ، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 535 ألف و974 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 520 ألف و963 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 2، 97 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9336 حالة، بنسبة فتك قدرها 7، 1 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (653)، والرباط-سلا-القنيطرة (163)، ومراكش-اسفي (115)، وسوس-ماسة (64)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (44)، ودرعة-تافيلالت (40)، وفاس_مكناس (32)، والداخلة-وادي الذهب (22)، والشرق (16)، وبني ملال-اخنيفرة (12)، والعيون-الساقية الحمراء (9)، وكميم-واد نون (7).\

أما بخصوص الوفيات، قسجلت حالتان بكل من جهة الدار البيضاء-سطات وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وحالة واحدة بكل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة العيون-الساقية الحمراء وجهة كلميم-واد نون.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1473 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 2، 3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 5675 حالة

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 56 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 262، منها 9 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و141 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فبلغ 3، 8 في المائة.

مع:06/07/2021