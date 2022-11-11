كوفيد-19 : 119 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و849 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس، عن تسجيل 119 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 44 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و849 ألف و128 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و412 آلاف و629 شخصا، مقابل 24 مليون و913 ألف و553 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 54 ألف و604 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و266 ألف و350 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و249 ألف و446 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (46)، والدار البيضاء سطات (41) ، وفاس مكناس (13)، ومراكش آسفي (9)، وسوس ماسة (3)، ودرعة تافيلالت (1)، وبني ملال خنيفرة (3)، وكلميم واد نون (3).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 621 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها حالتين.

(ومع 10/11/2022)