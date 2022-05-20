كوفيد-19 : 124 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و360 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس، عن تسجيل 124 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 99 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و360 ألفا و432 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و302 ألفا و363 شخصا، مقابل 24 مليونا و822 ألف و5 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و166 ألفا و224 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و149 ألفا و340 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (56)، والرباط سلا القنيطرة (29)، ومراكش آسفي (11)، وسوس ماسة (10)، وطنجة تطوان الحسيمة (6)، والشرق (4)، وفاس مكناس (4)، ودرعة تافيلالت (3)، وحالة واحدة بجهة بني ملال خنفيرة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 809 حالة، في حين تم تسجيل ثلاث حالات خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 19 حالة.

بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,4 في المائة.

(ومع 19/05/2022)