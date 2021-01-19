(كوفيد-19).. 1246 إصابة جديدة و940 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 1246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و940 حالة شفاء، و34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 461 ألفا و390 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 436 ألفا و626 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 94,6 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8011 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (544)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (262)، والرباط-سلا-القنيطرة (114)، والشرق (79)، وسوس-ماسة (70)، ومراكش- آسفي (61)، وفاس-مكناس (33)، ودرعة-تافيلالت (33)، والعيون-الساقية الحمراء (20)، وبني ملال-خنيقرة (12)، وكلميم-واد نون (12)، والداخلة وادي الذهب (06).

أما الوفيات، فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (13 حالة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (حالتان)، والرباط-سلا-القنيطرة (ثلاث حالات)، وسوس-ماسة (حالتان)، والشرق (خمس حالات)، وفاس-مكناس (حالتان)، ومراكش-آسفي (حالتان)، ودرعة تافيلالت (حالة واحدة)، وبني ملال خنيفرة (ثلاث حالات)، والعيون الساقية الحمراء (حالة واحدة).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1269,8 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 3,4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 16 ألف و 753 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 71 حالة مؤكدة و43 حالة محتملة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 865 حالة، 63 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و448 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 27,4 في المائة.

ومع:19/01/2021