(كوفيد-19).. 1250 إصابة جديدة و751 حالة شفاء وخمس وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

أفادت وزارة الصحة ، يوم الجمعية ، بتسجيل 1250 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، مقابل 751 حالة شفاء، وخمس وفيات.

أما عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد فبلغ 10 ملايين و349 ألف و861 شخصا، بينما وصل عدد المتلقين للجرعة الثانية إلى 9 ملايين و220 ألف و292 شخصا

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 539 ألف و839 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 523 ألف و128 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 9، 96 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9351 حالة، بنسبة فتك قدرها 7، 1 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (555)، والرباط-سلا-القنيطرة (189)، ومراكش-اسفي (150)، وسوس-ماسة (121)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (63)، وفاس-مكناس (52)، والشرق (26)، والعيون-الساقية الحمراء (25)، وبني ملال-اخنيفرة (25)، ودرعة-تافيلالت (17)، وكميم-واد نون (14)، والداخلة-وادي الذهب (13).

أما بخصوص الوفيات، قسجلت حالتان بكل من جهة الدار البيضاء-سطات وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وحالة واحدة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 4، 1483 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 4، 3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 7360 حالة

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 39 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 279، منها 13 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و147 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 فتصل إلى 8، 8 في المائة.

ومع:09/07/2021