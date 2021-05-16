(كوفيد-19) .. 127 حالة إصابة جديدة و297 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، عن تسجيل 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و297 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 514 ألف و944 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 503 آلاف و181 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.7 في المائة، بينما سجل عدد الوفيات 9098 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين (73) بالدار البيضاء-سطات، و(22) بمراكش-آسفي، و(10) بالرباط سلا القنيطرة، و(9) بسوس ماسة، و(7) بطنجة-تطوان-الحسيمة، و(4) بالداخلة وادي الذهب، وحالة إصابة واحدة بكل من جهتي بني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1415,6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 2665 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ست حالات، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 211 حالة، 13 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و83 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي. أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ"كوفيد-19" فبلغ 6,7 بالمائة.

(ومع 16/05/2021)