(كوفيد-19).. 1336 إصابة جديدة و 706 حالة شفاء وخمس وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

عرفت حالات الإصابة الجديدة بكورونا المستجد ارتفاعا متزايدا خلال ال24 ساعة الماضية بتسجيل 1336 حالة، مقابل 706 حالة شفاء، وخمس وفيات.

أما عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد فبلغ 10 ملايين و317 ألف و807 شخصا، بينما وصل عدد المتلقين للجرعة الثانية إلى 9 ملايين و213 ألف و535 شخصا

وذكرت الوزارة ، يوم الخميس ، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 538 ألف و589 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 522 ألف و377 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9346 حالة، بنسبة فتك قدرها 7، 1 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (511)، والرباط-سلا-القنيطرة (231)، وسوس-ماسة (181)، ومراكش-اسفي (181)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (58)، وفاس_مكناس (49)، ودرعة-تافيلالت (34)، والعيون-الساقية الحمراء (24)، والشرق (22)، وبني ملال-اخنيفرة (27)، والداخلة-وادي الذهب (13)، وكميم-واد نون (5).

أما بخصوص الوفيات، قسجلت حالتان بجهة سوس-ماسة، وحالة واحدة بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة الدار البيضاء-سطات وجهة الشرق.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1480 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 6، 3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 6866 حالة

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 33 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 282 منها 12 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و148 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 فتصل إلى 9، 8 في المائة.

ومع:08/07/2021