كوفيد-19 : 135 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و341 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 135 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 72 شخصا، فيما تم تسجيل حالتي وفاة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و341 ألفا و233 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و299 ألفا و298 شخصا، مقابل 24 مليونا و819 ألف و201 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و165 ألفا و984 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و149 ألفا و167 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (50)، والرباط سلا القنيطرة (33) ومراكش آسفي (25)، وسوس ماسة (12)، والشرق (5)، وبني ملال خنيفرة (3)، وفاس مكناس (3)، وطنجة تطوان الحسيمة (2)، ودرعة تافيلالت (2).

وأشار المصدر ذاته إلى أن حالتي الوفاة سجلتا بجهتي سوس ماسة والشرق.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 743 حالة، في حين تم تسجيل أربع حالات خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 22 حالة.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,4 في المائة.

(ومع 17/05/2022)