كوفيد-19.. 138 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و672 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الاثنين، عن تسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و290 حالة شفاء، و7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و672 ألف و326 شخصا.

وأشارت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و188 ألف و336 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 505 آلاف و949 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 492 ألفا و100 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8952 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (76)، والرباط سلا القنيطرة (17)، ومراكش-آسفي (16)، والداخلة وادي الذهب (9)، والشرق (8)، وسوس ماسة (6)، وبني ملال خنيفرة (3)، وجهة درعة تافيلالت (2)، وطنجة تطوان الحسيمة (1).

وتتوزع حالات الوفاة على جهات الدار البيضاء-سطات (3)، وحالة واحدة بكل من مراكش آسفي وسوس ماسة وبني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1، 1391 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4897 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 36 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 435 حالة، 17 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و232 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 13،8 في المائة.

ومع:19/04/2021