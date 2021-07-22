(كوفيد-19).. 1402 إصابة جديدة و1744 حالة شفاء و19 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس، عن تسجيل 1402 إصابة جديدة بكورونا المستجد و1744 حالة شفاء و19 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 11 مليون و568 ألف و127 شخصا، بينما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 9 ملايين و739 ألف و655 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 567 ألف و758 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 538 ألف و370 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 8، 94 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9517 حالة، بنسبة فتك قدرها 1،7 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة (5 حالات)، والدار البيضاء-سطات (4)، ومراكش-اسفي (3)، وسوس ماسة (3)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (1)، ودرعة-تافيلالت (1)، والشرق (1)، والعيون-الساقية الحمراء (1).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين مراكش-آسفي (501)، وسوس-ماسة (411)، والدار البيضاء-سطات (210)، والرباط-سلا-القنيطرة (119)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (57)، وبني ملال-خنيفرة (39)، ودرعة-تافيلالت (14)، والشرق (13)، وكلميم-واد نون (11)، وفاس-مكناس (10)، والعيون-الساقية الحمراء (9)، والداخلة-وادي الذهب (8).

وبحسب النشرة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة 19 ألف و871 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 493 حالة منها 21 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) فبلغ 6، 15 في المائة.

ومع:22/07/2021