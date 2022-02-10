كوفيد 19.. 1499 إصابة جديدة وأزيد من أربعة ملايين و933 ألف ملقحون بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأربعاء، عن تسجيل 1499 إصابة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، مقابل تعافي 2987 شخصا، فيما تم تسجيل 41 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 4 ملايين و933 ألف و461 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و123 ألف و202 شخصا، مقابل 24 مليون و691 ألفا و555 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و151 ألف و81 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام المليون و112 آلاف و921 حالة بنسبة تعاف تبلغ 96.7 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و698 بنسبة فتك تصل إلى 1.4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (297) وجهة الشرق (260)، وفاس مكناس (225)، والرباط-سلا-القنيطرة (207)، وطنجة تطوان الحسيمة (184)، ومراكش آسفي (85) وسوس-ماسة (70) وبني ملال-خنيفرة (56) والداخلة-وادي الذهب (40)، والعيون-الساقية الحمراء (39)، ودرعة-تافيلالت (27)، وكلميم وادنون (9).

أما الوفيات، فتتوزع بين جهات الدار البيضاء-سطات (11)، والرباط-سلا-القنيطرة (9)، وطنجة تطوان الحسيمة (4)، وتم تسجيل ثلاث حالات وفاة بكل من جهات الشرق ومراكش-آسفي وكلميم واد نون، وحالتي وفاة بسوس-ماسة وبني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت، وحالة واحدة بكل من فاس-مكناس والعيون-الساقية الحمراء.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 22 ألفا و462 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 79 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 582 حالة، 29 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ (كوفيد-19) 11.1 في المائة.

ومع 09/02/2022