كوفيد- 19.. 1555 إصابة جديدة و 2064 حالة شفاء خلال ال24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، عن تسجيل 1555 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و 2064 حالة شفاء و 34 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 21 مليون و 6 آلاف و 394 شخصا فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 17 مليون و429 ألف و646 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 919 ألف و 681 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 882 ألف و 155 بنسبة تعاف تبلغ 96 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 13 ألف و 910 وفاة بنسبة فتك 1،5 قدرها في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين الدار البيضاء-سطات (296)، والرباط-سلا-القنيطرة (761)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (143) والشرق (66)، ومراكش-آسفي (40) وفاس-مكناس (44)، وبني ملال-خنيفرة (83)، والعيون-الساقية الحمراء (28)، والداخلة-وادي الذهب (17)، وسوس-ماسة (55)، وكلميم-واد نون (13)، ودرعة-تافيلالت(9).

وتم تسجيل الوفيات الجديدة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة (8)، والدار البيضاء-سطات (8) وطنجة-تطوان-الحسيمة (2) ، وسوس-ماسة (2)، والشرق (4)، ومراكش-آسفي (3)، وبني ملال-خنيفرة (2)، وفاس-مكناس (3)، ودرعة-تافيلالت (1) وكلميم-واد نون (1) .

وبحسب النشرة، بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 101 حالة ليصل مجموع هذه الحالات إلى 1444 ، منها 46 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

(ومع 19/09/2021)