(كوفيد-19).. 159 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و225 آلاف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الاثنين، عن تسجيل 159 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و277 حالة شفاء، و10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من التلقيح أربعة ملايين و225 آلاف و311 شخصا (الجرعة الأولى).

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ المليون و767 ألفا و472 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 489 ألف و96 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 476 ألف و126 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8733 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (80)، والشرق (25)، والرباط-سلا-القنيطرة (21)، ومراكش-آسفي (15)، وسوس-ماسة (6)، ودرعة-تافيلالت (4)، والداخلة-وادي الذهب (3)، وفاس-مكناس (2)، وبني ملال-خنيفرة (2)، والعيون-الساقية الحمراء (1).

وبخصوص حالات الوفاة المسجلة فتتوزع على كل من جهة الدار البيضاء-سطات (7)، إلى جانب تسجيل حالة واحدة بكل من جهات الشرق والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1345،3 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0.4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4237 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 10 حالات، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 396 حالة، 26 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و236 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 12،5 في المائة.

(ومع 15/03/2021)