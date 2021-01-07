(كوفيد-19).. 1597 إصابة جديدة و1825حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس، عن تسجيل 1597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1825 حالة شفاء، و27 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 448 ألفا و678 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 420 ألفا و569 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 93،7 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7645 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (548) حالة، وطنجة-تطوان-الحسيمة (356)، والرباط-سلا-القنيطرة (246)، ومراكش-آسفي (101)، وسوس-ماسة (92)، وجهة الشرق (68)، وفاس-مكناس (62)، ودرعة-تافيلالت (41)، وبني ملال-خنيفرة (29)، والعيون الساقية الحمراء(25)، وكلميم-واد نون (16)، والداخلة-وادي الذهب (13).

أما الوفيات، فتتوزع على جهات طنجة-تطوان-الحسيمة (7)، وبني ملال-خنيفرة (5)، والدار البيضاء-سطات (4)، والرباط-سلا-القنيطرة (4)، ومراكش-آسفي (2)، وفاس-مكناس (2)، ودرعة-تافيلالت (2)، وجهة الشرق (1).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1235,4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 4.3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 16 ألف و781 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى أربعة ملايين و111 ألفا و76 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 20 ألفا و464 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 73 حالة مؤكدة و73 حالة محتملة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1100 حالة، 75 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و623 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ"كوفيد-19"، فقد بلغ 35 في المائة.

ومع:07/01/2021