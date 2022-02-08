كوفيد 19.. 1618 إصابة جديدة و 40 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم اللاثاء، عن تسجيل 1618 إصابة بفيروس (كوفيد-19)، وتعافي 3132 شخصا، فيما تم تسجيل 40 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 4 ملايين و 862 ألف و 819 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و116 ألف و 734 شخصا، مقابل 24 مليون و686 ألفا و 645 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 149 ألفا و 582 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام المليون و109 آلاف و934 حالة بنسبة تعاف تبلغ6 ,96 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و657 بنسبة فتك تصل إلى 1,4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (345) وجهة الشرق (246 ) الرباط-سلا-القنيطرة (242) وفاس مكناس (225) وطنجة تطوان الحسيمة (209) ومراكش آسفي (103) وسوس-ماسة (56) وبني ملال-خنيفرة (88) ودرعة-تافيلالت (42) والعيون-الساقية الحمراء (31) والداخلة-وادي الذهب (19) وكلميم وادنون (12)..

أما الوفيات، فتتوزع بين جهات الدار البيضاء-سطات (12) والرباط-سلا-القنيطرة (5)وسوس ماسة (4) وفاس مكناس (2) وطنجة تطوان الحسيمة (3) والشرق (3) ومراكش آسفي (4) وبني ملال-خنيفرة (2) ودرعة-تافيلالت (2) والعيون-الساقية الحمراء (2) وكلميم وادنون (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 23 ألفا و 991 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 84 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 604 حالات، 21 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ (كوفيد-19) 11.5 في المائة.

ومع 08/02/2022