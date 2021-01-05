(كوفيد-19).. 1637 إصابة جديدة و 1736 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 1637 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 1736 حالة شفاء، و43 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 445 ألفا و 439 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 416 ألفا و 708 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 93,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7581 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (718) حالة، وطنجة-تطوان-الحسيمة (315)، والرباط-سلا-القنيطرة (218)، وسوس-ماسة (92)، ومراكش-آسفي (88)، وفاس-مكناس (46)، ودرعة-تافيلالت (44) حالة، وبني ملال-خنيفرة (44)، وجهة الشرق (31)، والداخلة-وادي الذهب (20)، وكلميم-واد نون (13)، والعيون الساقية الحمراء (8).

أما الوفيات، فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (10)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (7)، والرباط-سلا-القنيطرة (7)، وجهة الشرق (5)، وبني ملال-خنيفرة (4)، وفاس-مكناس (4)، ومراكش-آسفي (3)، وسوس-ماسة (2)، ودرعة-تافيلالت (1).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1226,6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 4.5 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 15 الف و494 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى أربعة ملايين و78 ألفا و984 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 21 ألفا و150 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 93 حالة مؤكدة و38 حالة محتملة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1139 حالة، 77 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و664 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ"كوفيد-19"، فقد بلغ 36 في المائة.

ومع:05/01/2021