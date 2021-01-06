(كوفيد-19).. 1642 إصابة جديدة و2036 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 1642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2036 حالة شفاء، و37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى447 ألفا و081 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 418 ألفا و 744 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 93،7 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7618 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (624) حالة، وطنجة-تطوان-الحسيمة (353)، والرباط-سلا-القنيطرة (159)، ومراكش-آسفي (148)، وسوس-ماسة (110)،وجهة الشرق (79)، وفاس-مكناس (46)، وبني ملال-خنيفرة (43)، ودرعة-تافيلالت (31) ،وكلميم-واد نون (22)، والعيون الساقية الحمراء (18)، والداخلة-وادي الذهب (9).

أما الوفيات، فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (15)، والرباط-سلا-القنيطرة (6)، ومراكش-آسفي (4)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (2)، وجهة الشرق (2)، وبني ملال-خنيفرة (2)، وفاس-مكناس (2)، وسوس-ماسة (2)، وكلميم-واد نون (1)، والعيون الساقية الحمراء (1).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1231,1 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 4.5 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 15 الف و311حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى أربعة ملايين و94 ألفا و295 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 20 ألفا و719 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 89 حالة مؤكدة و32 حالة محتملة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1121 حالة، 75 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و626 حالة تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ"كوفيد-19"، فقد بلغ 35،5 في المائة.

(ومع 06/01/2021)