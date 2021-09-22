"كوفيد-19".. 1702 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية وأزيد من 17 مليون و943 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة، يوم الاربعاء، عن تسجيل 1702 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و 2451 حالة شفاء و31 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 21 مليون و580 ألف و332 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 17 مليون و943 ألف و587 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 923 ألف و924 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 890 ألف و734 بنسبة تعاف تبلغ 96،4 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف و40 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين الدار البيضاء-سطات (653)، والرباط-سلا-القنيطرة (416)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (190)، والشرق (86)، ومراكش-آسفي (75)، وبني ملال-خنيفرة (69)، وفاس-مكناس (65)،والعيون-الساقية الحمراء (58) وسوس-ماسة (31) والداخلة-وادي الذهب (23) ، وكلميم-واد نون (19) ودرعة-تافيلالت (17) .

وتم تسجيل الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (8)، والرباط-سلا-القنيطرة (9)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (1)، والشرق (6)، ومراكش-آسفي (4)، وفاس-مكناس (2)، وسوس-ماسة (1).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2529،2 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 4،6لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 19 ألف و 150حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة، 129حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 1287 حالة، 661 منها تحت التنفس الاصطناعي (34حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و 627 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19، نسبة 24،5 بالمائة.

ومع:22/09/2021