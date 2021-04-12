"كوفيد-19" .. 175 حالة إصابة جديدة وأزيد من 4 ملايين و486 ألف شخص استفادوا من الجرعة الأولى من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة، يوم الإثنين، عن تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و271 حالة شفاء، و9 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين و486 آلاف و628 شخصا.

وأشارت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين و148 ألف و610 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 502 ألف و277 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 488 ألفا و632 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8909 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (112)، والرباط-سلا-القنيطرة (26)، ومراكش-آسفي (15)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (5)، وسوس-ماسة (4).

كما تتوزع حالات الإصابة على جهات الداخلة-وادي الذهب (4)، وفاس-مكناس (3)، والشرق (2)، وبني ملال-خنيفرة (2)، وحالة واحدة بكل من درعة-تافيلالت والعيون-الساقية الحمراء.

وتتوزع حالات الوفاة بين ثلاث حالات بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالتين بحهة الشرق، وحالة واحدة بكل من جهات الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1381,1 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,5 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4736 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 50 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 424 حالة، 18 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و222 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 13,4 في المائة.

(ومع 12/04/2021)