(كوفيد-19) : 1777 إصابة جديدة و2134 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة ، عن تسجيل 1777 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و2134 حالة شفاء، و37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 440 ألف و970 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 409 ألف و638 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 9، 92 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7425 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة. وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من الدار البيضاء-سطات ب686 حالة، وطنجة-تطوان-الحسيمة (309)، والرباط-سلا-القنيطرة (176)، وسوس-ماسة (149)، ومراكش-آسفي (143)، والشرق (95)، وفاس-مكناس (58)، وبني ملال-اخنيفرة (53)، ودرعة-تافيلالت (40)، والعيون-الساقية الحمراء (35)، والداخلة-وادي الذهب (18)، وكلميم-واد نون (15).

أما الوفيات، فتتوزع إلى 17 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و5 بجهة مراكش-آسفي، و4 بجهة سوس-ماسة، و3 بجهة بني ملال-اخنيفرة، و2 بكل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة الشرق وجهة فاس-مكناس، وحالة واحدة بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة درعة-تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 3، 1214 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 9، 4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 14 ألف و578 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى 4 ملايين و32 ألف و734 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 23 ألف و907 حالة. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 83 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1093 حالة، 97 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و667 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب"كوفيد-19"، فقد بلغ 2، 35 في المائة.

(ومع 01/01/2021)