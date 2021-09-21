"كوفيد-19".. 1848 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية وأزيد من 17 مليون و764 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 1848 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و2793 حالة شفاء و51 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 21 مليون و411 ألف و909 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 17 مليون و764 ألف و370 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 922 ألف و222 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 888 ألف و283، بنسبة تعاف تبلغ 96.3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف وتسع حالات، بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين الدار البيضاء-سطات (810)، والرباط-سلا-القنيطرة (419)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (159)، والشرق (149)، ومراكش-آسفي (75)، وفاس-مكناس (65)، وبني ملال-خنيفرة (44)، ودرعة-تافيلالت (30)، والداخلة-وادي الذهب (30)، والعيون-الساقية الحمراء (27)، وكلميم-واد نون (23)، وسوس-ماسة (17).

وتم تسجيل الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (10)، والرباط-سلا-القنيطرة (16)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (4)، والشرق (1)، ومراكش-آسفي (2)، وفاس-مكناس (5)، وبني ملال-خنيفرة (5)، ودرعة-تافيلالت (3)، وكلميم-واد نون (2)، وسوس-ماسة (3).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2524.6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 5 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 19 ألف و930 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة، 141 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 1318، 685 منها تحت التنفس الاصطناعي (39 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و646 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19، نسبة 25.2 بالمائة.

ومع:21/09/2021