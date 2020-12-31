(كوفيد-19).. 1861 إصابة جديدة و 2253 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس ، عن تسجيل 1861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و 2253 حالة شفاء، و33 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 439 ألف و193 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 407 ألف و504 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 8، 92 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7388 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من الدار البيضاء-سطات ب745 حالة، وطنجة-تطوان-الحسيمة (403)، والرباط-سلا-القنيطرة (205)، ، وسوس-ماسة (132)، ومراكش-آسفي (128)، والشرق (76)، وفاس-مكناس (45)، ودرعة-تافيلالت (37)،وبني ملال-اخنيفرة (34)، والعيون-الساقية الحمراء (25)، وكلمبم-واد نون (17)، والداخلة-وادي الذهب (14).

أما الوفيات، فتتوزع إلى 14 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و5 بجهة بني ملال-اخنيفرة، و4 بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و3 بجهة مراكش-اسفي، و2 بجهة فاس-مكناس وحالة واحدة بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة سوس-ماسة، وجهة الشرق، وجهة درعة-تافيلالت، وجهة كلميم-وادنون.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 4، 1209 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1، 5 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 15 ألف و808 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى 4 ملايين و18 ألف و156 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 24 ألف و301 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 92 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1118 حالة، 103 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي،و687 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب”كوفيد-19″، فقد بلغ 36 في المائة.

(ومع 31/12/2020)