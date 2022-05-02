كوفيد-19 : 20 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و255 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأحد، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 29 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و255 ألفا و530 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و285 ألفا 178 شخص، مقابل 24 مليونا و806 آلاف و407 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و164 ألفا و973 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و148 ألفا و503 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (8)، والرباط سلا القنيطرة (5)، وبني ملال خنيفرة (3)، وجهة سوس ماسة (2) وحالة واحدة بكل من جهة الداخلة وادي الذهب وجهة الشرق .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 401 حالة، في حين لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 11 حالة.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,2 في المائة.

ومع 01/05/2022