(كوفيد-19).. 2143 إصابة جديدة و 3822 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء ، عن تسجيل 2143 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، و3822 حالة شفاء، و41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 437 ألف و322 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 405 ألف و251 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 7، 92 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7355 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من الدار البيضاء-سطات ب811 حالة، وطنجة-تطوان-الحسيمة (340)، والرباط-سلا-القنيطرة (278)، وسوس-ماسة (211)، ومراكش-آسفي (181)، والشرق (94)، وفاس-مكناس (75)، وبني ملال-اخنيفرة (57)، والعيون-الساقية الحمراء (52)، ودرعة -تافيلالت (20)، زكلمبم-واد نون (12) والداخلة-وادي الذهب (12) أما الوفيات، فتتوزع إلى 16 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و6 بجهة الشرق و4 بجهة وفاس-مكناس، و3 بكل من جهة سوس-ماسة وجهة مراكش-آسفي و2 يكل من جهة طنجة-تطوان الحسيمة وجهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة بني ملال-اخنيفرة وجهة درعة تافيلالت، وحالة واحدة بجهة العيون-الساقية الحمراء.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 3، 1204 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 5,9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 15 ألف 663 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى 4 ملايين و2348 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 24 ألف و726 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 170 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1121 حالة، 98 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و686 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب"كوفيد-19"، فقد بلغ 1، 36 في المائة.

(ومع 30/12/2020)