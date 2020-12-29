(كوفيد-19).. 2160 إصابة جديدة و 1854 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء ، عن تسجيل 2160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1854 حالة شفاء، و42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 435 ألفا و189 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 401 ألف و 429 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 92,2 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7314 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من الدار البيضاء-سطات ب(922 حالة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (371) والرباط-سلا-القنيطرة (190)، ومراكش-آسفي (173) وسوس-ماسة (119)، وبني ملال-خنيفرة (84)، وجهة الشرق (79)، وفاس-مكناس (57)، ودرعة-تافيلالت (41)، وكلميم-واد نون (30)، والعيون الساقية الحمراء (16)، والداخلة-وادي الذهب (8).

أما الوفيات، فتتوزع إلى 17 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، وخمس حالات بكل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، وأربع حالات بجهة الشرق، وثلاث حالات بكل من جهتي سوس ماسة وفاس-مكناس، وحالتان بكل من جهتي درعة-تافيلالت وكلميم واد نون، وحالة واحدة بني ملال خنيفرة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 1198,4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 5,9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 15 ألف و306 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و986 ألفا و685 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 26 ألفا و464 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 186 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1159 حالة، 101 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و681 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب"كوفيد-19"، فقد بلغ 37,3 في المائة.

(ومع 29/12/2020)