كوفيد-19: 22 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و184 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الإثنين، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 91 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و184 ألفا و623 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و269 ألفا و881 شخصا مقابل 24 مليونا و794 ألفا و766 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و164 ألفا و52 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و147 ألفا و271 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (7) والرباط سلا القنيطرة (7)، ومراكش آسفي (4)، بني ملال خنيفرة (2) طنجة تطوان الحسيمة (1) والشرق (1). وبلغ مجموع الحالات النشطة 720 حالة، فيما تم تسجيل حالتين خطيرتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليرتفع مجموع هذه الحالات إلى 19 حالة. وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,4 في المائة.

(ومع 11/04/2022)