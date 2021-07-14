(كوفيد-19).. 2257 إصابة جديدة و 1088 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 2257 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، مقابل 1088 حالة شفاء، و 9 وفيات.

أما عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل"كوفيد-19"، فبلغ 10 ملايين و854 الف و278 شخصا، بينما بلغ عدد المتلقين للجرعة الثانية 9 ملايين و489 ألف و591 شخصا.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 547 ألف و273 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 527 ألفا و 256 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96.3 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9404 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (983) ومراكش-آسفي (337) و الرباط-سلا-القنيطرة (322) وسوس-ماسة (264)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (107) وفاس-مكناس (70) ودرعة-تافيلالت (48) وجهة الشرق (33)، والداخلة-وادي الذهب (26)، وبني ملال-خنيفرة (26) والعيون-الساقية الحمراء (25)، وكلميم واد نون (16).

أما بخصوص الوفيات، فسجلت 3 حالات بجهة درعة تافيلالت وحالتان بكل من جهة مراكش أسفي و جهة فاس مكناس، وحالة وفاة واحدة في كل من جهات الدار البيضاء-سطات، وسوس ماسة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1503.7 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 6.1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 10613 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 113حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 385، منها 12 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و217 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 فيصل إلى 12.2 في المائة.

ومع:14/07/2021