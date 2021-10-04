(كوفيد-19) .. 228 إصابة جديدة و829 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الاثنين ، عن تسجيل 228 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و829 حال شفاء و16 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد بلغ 22 مليون و839 ألف و37 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 19 مليون و427 ألف و92 شخصا.



ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 935 ألف و560 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 910 ألف و540 حالة بنسبة تعاف تبلغ 3، 97 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف و355 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.



وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين الرباط-سلا-القنيطرة (105)، والدار البيضاء-سطات (57)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (3)، والشرق (16)، ومراكش-آسفي (6)، وسوس-ماسة (6)، وبني ملال-خنيفرة (10)، وفاس-مكناس (9)، والداخلة-وادي الذهب (14)، والعيون-الساقية الحمراء (1)، وكلميم-واد نون (1)، ودرعة-تافيلالت (1).



وتم تسجيل الوفيات الجديدة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة (7)، والدار البيضاء-سطات (4)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (1)، ومراكش-آسفي (1)، وسوس-ماسة (1)، درعة-تافيلالت (1)، وبني ملال-خنيفرة (1).



وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2561 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 6، 0 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة 10 آلاف و665 حالة.



وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة، 42 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 769 حالة، منها 395 تحت التنفس الاصطناعي (34 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و361 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).



وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19)، نسبة 6، 14 بالمائة.

ومع:04/10/2021



