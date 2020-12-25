(كوفيد-19).. 2329 إصابة جديدة و3192 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، عن تسجيل 2329 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3192 حالة شفاء، و40 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 428 ألفا و193 منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، مضيفة أن مجموع حالات الشفاء التام ارتفعت إلى 391 ألفا و920 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 91,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7170 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,7 في المائة.

و تتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات ب952 حالة، وطنجة-تطوان-الحسيمة (326)، والرباط-سلا-القنيطرة (297)، وسوس-ماسة (192)، ومراكش-آسفي (155)، وجهة الشرق (109)، وفاس-مكناس (95)، وبني ملال-خنيفرة (68)، ودرعة-تافيلالت (59)، وكلميم-واد نون (36)، والعيون- الساقية الحمراء (36)، والداخلة-وادي الذهب (4).

أما الوفيات فتتوزع بين كل من جهة الدار البيضاء-سطات (13 حالة)، و(2) بكل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وجهة سوس- ماسة وجهة الشرق، و(5) بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و(6) بجهة مراكش-آسفي، و(7) بجهة فاس-مكناس، و(3) بجهة بني ملال-خنيفرة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب 1179,1 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 6,4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 12 ألف و788 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و941 ألف و378 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 29 ألفا و103 حالات.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 118 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1224 حالة، 107 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و721 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب"كوفيد-19"، فقد بلغ 39,4 في المائة.

(ومع 25/12/2020)