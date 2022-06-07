كوفيد-19 : 233 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و450 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الاثنين، عن تسجيل 233 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 114 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و450 آلفا و618 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و318 ألفا و535 شخصا، مقابل 24 مليونا و836 ألفا و841 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و170 ألفا و427 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و151 ألفا و703 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 98,4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (104)، والدار البيضاء سطات (69) ومراكش آسفي (38) وسوس ماسة (7) وفاس مكناس (7) والشرق (4) وبني ملال خنيفرة (2) وطنجة تطوان الحسيمة (1)،ودرعة تافيلالت (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 2644 حالة، في حين تم تسجيل ثلاث حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 22 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0.4 في المائة.

(ومع 06/06/2022)