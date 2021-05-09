(كوفيد-19) .. 236 حالة إصابة جديدة و374 حالة شفاء خلال ا24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ، يوم الأحد ، عن تسجيل 236 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و374 حالة شفاء، و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 513 ألف و864 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 500 ألف و914 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 5، 97 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9072 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (151)، والعيون-الساقفية الحمراء (21)، والرباط-سلا-القنيطرة (17)، ومراكش-اسفي (14)، وسوس-ماسة (12)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11)، وفاس-مكناس (5)، والداخلة-وادي الذهب (3)، وبني ملال-اخنيفرة (2).

وتتوزع الوفيات بين ثلاث حالات بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالتين بجهة سوس-ماسة، وحالة واحدة بكل من جهة العيون-الساقية الحمراء. وجهة مراكش-اسفي وجهة فاس-مكناس. وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 7، 1412 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 6، 0 نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 3878 4122 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 19 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 241 حالة، 14 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و101 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 6، 7 في المائة.

ومع:09/05/2021